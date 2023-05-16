Пакетные туры из России в Грузию могут появиться в продаже в ближайшие две недели

Пакетные туры в Грузию на базе прямых рейсов могут появиться в ассортименте туроператоров в течение ближайших двух недель, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Как отмечают в туркомпаниях, программы с наземным обслуживанием без перевозки уже доступны туристам. Для того, чтобы предложить туры с прямым перелетом, билеты на самолеты должны появиться в глобальных системах бронирования (GDS). Это может произойти в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении.
В понедельник авиационные власти Грузии заявили, что выдали разрешение на выполнение полетов в страну авиакомпании "Азимут", первый рейс состоится 17 мая. На сайте авиакомпании можно найти билеты на рейсы начиная с 19 мая, минимальная стоимость прямого перелета в оба конца - от 37,8 тыс. рублей.
Всего, как сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили, пять авиакомпаний подали заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией.
10 мая Владимир Путин своим указом отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии.
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