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Туризм 16.05.2023 12:51

Пакетные туры из России в Грузию могут появиться в продаже в ближайшие две недели

Пакетные туры в Грузию на базе прямых рейсов могут появиться в ассортименте туроператоров в течение ближайших двух недель, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Как отмечают в туркомпаниях, программы с наземным обслуживанием без перевозки уже доступны туристам. Для того, чтобы предложить туры с прямым перелетом, билеты на самолеты должны появиться в глобальных системах бронирования (GDS). Это может произойти в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении.

В понедельник авиационные власти Грузии заявили, что выдали разрешение на выполнение полетов в страну авиакомпании "Азимут", первый рейс состоится 17 мая. На сайте авиакомпании можно найти билеты на рейсы начиная с 19 мая, минимальная стоимость прямого перелета в оба конца - от 37,8 тыс. рублей.

Всего, как сообщил глава агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили, пять авиакомпаний подали заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией.

10 мая Владимир Путин своим указом отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, ТУРЫ


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