Каннский кинофестиваль запасся электрогенераторами на случай отключения электричества профсоюзами

Организаторы открывающегося во вторник 76-го Каннского кинофестиваля в последние дни занимались не только красной дорожкой фестивального дворца, но и установкой вокруг него пяти мощных электрогенераторов, передает телеканал BFMTV.
"Предосторожности предприняты, чтобы фестиваль мог пройти в наилучших условиях", - объясняют в оргкомитете.
Французские профсоюзы в ходе протестных акций в апреле против пенсионной реформы угрожали отключениями электричества во время проведения в стране в мае крупных событий, в число которых входит Каннский кинофестиваль.
Ввиду этих угроз и в обстановке социальной напряженности во Франции указом местной префектуры запрещены любые манифестации близ знаменитой набережной Круазет на время фестиваля.
Однако, сообщает BFMTV, это не помешало крупнейшему профсоюзному объединению - Всеобщей конфедерации труда объявить различные протестные акции в рамках своих действий против пенсионной реформы. Первый сбор намечен на 19 мая у подъезда "отеля звезд" Carlton.
76-й Каннский кинофестиваль пройдет 16-27 мая.
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