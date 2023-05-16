Каннский кинофестиваль запасся электрогенераторами на случай отключения электричества профсоюзами

Организаторы открывающегося во вторник 76-го Каннского кинофестиваля в последние дни занимались не только красной дорожкой фестивального дворца, но и установкой вокруг него пяти мощных электрогенераторов, передает телеканал BFMTV.

"Предосторожности предприняты, чтобы фестиваль мог пройти в наилучших условиях", - объясняют в оргкомитете.

Французские профсоюзы в ходе протестных акций в апреле против пенсионной реформы угрожали отключениями электричества во время проведения в стране в мае крупных событий, в число которых входит Каннский кинофестиваль.

Ввиду этих угроз и в обстановке социальной напряженности во Франции указом местной префектуры запрещены любые манифестации близ знаменитой набережной Круазет на время фестиваля.

Однако, сообщает BFMTV, это не помешало крупнейшему профсоюзному объединению - Всеобщей конфедерации труда объявить различные протестные акции в рамках своих действий против пенсионной реформы. Первый сбор намечен на 19 мая у подъезда "отеля звезд" Carlton.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет 16-27 мая.