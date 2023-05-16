Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8499 RUR   0.0213 GBR   2.1293 TRY   0.0864

Цена на нефть

15.05 $/bbl +/- WTI 71.11 +1.07 Brent 75.23 +1.06

Финансы 16.05.2023 13:40

Международные резервы Казахстана в апреле выросли на 1,7%, с начала года - на 6%

Международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Национального банка и средства Национального фонда, по итогам апреля 2023 года составили $96,283 млрд, увеличившись за месяц на 1,7%, сообщила пресс-служба финансового регулятора со ссылкой на предварительные данные.

Рост показателя с начала года составил 6%.

Активы Нацфонда составили $58,708 млрд, увеличившись за месяц на 0,5%, с начала года - на 5,3%.

По данным регулятора, валовые международные резервы Национального банка составили $37,575 млрд, увеличившись на 3,8% в апреле и на 7,1% за четыре месяца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


Похожие новости


Международные резервы Казахстана в 1 кв. снизились на 4,2% Токаев запретил вывозить из Казахстана более $10 тыс. и золотые слитки Нацбанк Казахстана отмечает снижение интереса инвесторов к активам в местной валюте

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az