Международные резервы Казахстана в апреле выросли на 1,7%, с начала года - на 6%

Международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Национального банка и средства Национального фонда, по итогам апреля 2023 года составили $96,283 млрд, увеличившись за месяц на 1,7%, сообщила пресс-служба финансового регулятора со ссылкой на предварительные данные.

Рост показателя с начала года составил 6%.

Активы Нацфонда составили $58,708 млрд, увеличившись за месяц на 0,5%, с начала года - на 5,3%.

По данным регулятора, валовые международные резервы Национального банка составили $37,575 млрд, увеличившись на 3,8% в апреле и на 7,1% за четыре месяца.