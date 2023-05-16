Международные резервы Казахстана в апреле выросли на 1,7%, с начала года - на 6%

Международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Национального банка и средства Национального фонда, по итогам апреля 2023 года составили $96,283 млрд, увеличившись за месяц на 1,7%, сообщила пресс-служба финансового регулятора со ссылкой на предварительные данные.
Рост показателя с начала года составил 6%.
Активы Нацфонда составили $58,708 млрд, увеличившись за месяц на 0,5%, с начала года - на 5,3%.
По данным регулятора, валовые международные резервы Национального банка составили $37,575 млрд, увеличившись на 3,8% в апреле и на 7,1% за четыре месяца.
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