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Транспорт и связь 16.05.2023 12:48

Бакинский судостроительный завод ведет переговоры с иностранными заказчиками по новым контрактам

Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard LLC) ведет переговоры с иностранными заказчиками на строительство судов различного предназначения, сообщил председатель правления Бакинского судостроительного завода Эльшад Нуриев.

«В настоящее время мы ведем переговоры с иностранными заказчиками по строительству судов различного назначения. Пока я не могу назвать заказчиков, так как переговорный процесс еще не завершен",- сказал Нуриев журналистам во вторник.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время перед предприятием стоит задача по оптимизации. "Это (оптимизация – ИФ) расходов и ускорение процесса строительства. Это одна из важных задач, стоящих перед нами", - отметил он.

Нуриев подчеркнул, что завод будет работать на полную мощность, так как растет роль Среднего коридора.

Нуриев также отметил, что мощность завода позволяет обрабатывать одновременно 25 тыс. тонн металла, а это означает что одновременно на заводе возможно строительство трёх или четырех танкеров аналогичных "Зангилан" (дедвейт 8 тыс. т – ИФ).

Бакинский судостроительный завод введен в эксплуатацию 20 сентября 2013 года.

Б.Рустамбеков

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