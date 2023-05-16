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Регион 16.05.2023 14:27

В Иране считают оправданным задержание двух танкеров, несмотря на заявления Вашингтона

Тегеран считает оправданным недавнее задержание двух танкеров в Персидском заливе и сделал это в соответствии с решением суда в целях обеспечения безопасного морского движения, заявил представитель иранского МИД Насер Канаани в ответ на обвинения Вашингтона в угрозах со стороны Ирана в отношении коммерческих судов.

"Недавние меры, принятые в отношении двух задержанных судов, были связаны с их нарушениями и приняты по решению суда. Наша цель - предотвратить поведение и действия, которые противоречат международным нормам судоходства", - заявил Канаани. Его цитирует во вторник агентство "Тасним".

Он отметил, что США продолжают обвинять Иран, тогда как их "деструктивная политика вмешательства в течение многих десятилетий нагнетала и усугубляла нестабильность и неуверенность в регионе Персидского залива". По словам Канаани, обвинения Вашингтона являются оправданием для увеличения американского присутствия в регионе.

Представитель МИД назвал присутствие иностранных вооруженных сил в заливе угрозой безопасности судоходства.

На прошлой неделе представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Пентагон усилит военное присутствие в районе Персидского залива из-за "неоднократных угроз со стороны Ирана в отношении коммерческих судов".

При этом Кирби указал, что США не стремятся к конфликту или эскалации в отношениях с Тегераном.

В начале мая Иран задержал нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе, в конце апреля - нефтеналивной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. Оба задержанных танкера стоят на якоре у побережья портового города Бендер-Аббас.

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Тэги: ИРАН, США, ТАНКЕРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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