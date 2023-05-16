США, по данным на март, имели более 1,4 тыс. ядерных боеголовок на стратегических носителях - Госдепартамент

США по состоянию на 1 марта располагали 1419 развернутыми ядерными боеголовками на межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования, стратегических подлодках и тяжелых бомбардировщиках, следует из данных, опубликованных Госдепартаментом.

Это меньше, чем максимально допустимое количество, указанное в ДСНВ (1550 единиц).

По информации, приведенной в бюллетене, который распространило внешнеполитическое ведомство, в США сейчас находится 662 оперативно развернутых носителя - межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики и баллистические ракеты на подводных лодках (БПРЛ).

Кроме того, насчитывается 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БПРЛ и тяжелых бомбардировщиков.

В сообщении отмечается, что данные актуальны на 1 марта 2023 года.

Госдеп подчеркивает, что опубликовал эти данные, касающиеся ДСНВ, в интересах транспарентности.

"США призывают Россию вернуться к полномасштабному выполнению ДСНВ и ко всем предусмотренным договором мерам по транспарентности и верификации", - отмечает госдеп.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму.

22 февраля Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ. В законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.