США, по данным на март, имели более 1,4 тыс. ядерных боеголовок на стратегических носителях - Госдепартамент

США по состоянию на 1 марта располагали 1419 развернутыми ядерными боеголовками на межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования, стратегических подлодках и тяжелых бомбардировщиках, следует из данных, опубликованных Госдепартаментом.
Это меньше, чем максимально допустимое количество, указанное в ДСНВ (1550 единиц).
По информации, приведенной в бюллетене, который распространило внешнеполитическое ведомство, в США сейчас находится 662 оперативно развернутых носителя - межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики и баллистические ракеты на подводных лодках (БПРЛ).
Кроме того, насчитывается 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БПРЛ и тяжелых бомбардировщиков.
В сообщении отмечается, что данные актуальны на 1 марта 2023 года.
Госдеп подчеркивает, что опубликовал эти данные, касающиеся ДСНВ, в интересах транспарентности.
"США призывают Россию вернуться к полномасштабному выполнению ДСНВ и ко всем предусмотренным договором мерам по транспарентности и верификации", - отмечает госдеп.
ДСНВ (или СНВ-3) - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
21 февраля 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму.
22 февраля Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ. В законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.
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