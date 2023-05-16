AccessBank преодолел отметку в миллиард манатов!

Депозитный портфель AccessBank-а в мае этого года превысил отметку в миллиард манатов. Отметим, что депозитный портфель AccessBank продемонстрировал рост по сравнению с 4-м кварталом прошлого года - на 140 млн. манатов или 17%.
Плюсы размещения депозита в AccessBank:
· Вы становитесь клиентом банка, все акционеры которого – международные финансовые институты
· Вы получаете выгодные проценты.
· Депозиты, размещенные в банке, защищены Азербайджанским Государственным Фондом Страхования Вкладов.
Подробная информация об условиях размещения депозитов в AccessBank-е:
https://www.accessbank.az/ru/private/deposits/
Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.
Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.
Глава МИД Азербайджана прибыл в Исландию для участия в четвертом саммите СЕ
Azpetrol открыла новую АЗС в Карабахе, расширив сеть в Азербайджане до 100 точек
Баку и Загреб имеют потенциал для расширения сотрудничества в энергетике, туризме, фармацевтике, IT – Мамедов
Mak Yatirim сократила уставный капитал в 4,3 раза
ЕС должен противодействовать поставкам из Индии топлива, изготовленного из российской нефти - Боррель
Азеришыг направит 3,8 млн манатов на закупку оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии
В Италии конфисковали почти 3 т кокаина, конечный пункт доставки - Армения
Каннский кинофестиваль запасся электрогенераторами на случай отключения электричества профсоюзами
Пакетные туры из России в Грузию могут появиться в продаже в ближайшие две недели
Алиев посещает Cальянский район
США, по данным на март, имели более 1,4 тыс. ядерных боеголовок на стратегических носителях - Госдепартамент
В Иране считают оправданным задержание двух танкеров, несмотря на заявления Вашингтона
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС