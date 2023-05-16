AccessBank преодолел отметку в миллиард манатов!

Депозитный портфель AccessBank-а в мае этого года превысил отметку в миллиард манатов. Отметим, что депозитный портфель AccessBank продемонстрировал рост по сравнению с 4-м кварталом прошлого года - на 140 млн. манатов или 17%.

Плюсы размещения депозита в AccessBank:

· Вы становитесь клиентом банка, все акционеры которого – международные финансовые институты

· Вы получаете выгодные проценты.

· Депозиты, размещенные в банке, защищены Азербайджанским Государственным Фондом Страхования Вкладов.

Подробная информация об условиях размещения депозитов в AccessBank-е:

https://www.accessbank.az/ru/private/deposits/

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.