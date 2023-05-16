Глава МИД Азербайджана прибыл в Исландию для участия в четвертом саммите СЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник прибыл в Исландию, где примет участие в четвертом саммите глав государств и правительств государств – членов Совета Европы (СЕ), сообщили в МИД Азербайджана.
«16 мая начался рабочий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Исландию», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В рамках визита Байрамов примет участие в четвертом саммите СЕ, который пройдет в Рейкьявике, а также проведет на его полях двусторонние встречи.
Саммит глав государств и правительств 46 государств-членов СЕ пройдет в столице Исландии Рейкьявике с 16 по 17 мая.
Р.Керимов
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