Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8499 RUR   0.0213 GBR   2.1293 TRY   0.0864

Цена на нефть

15.05 $/bbl +/- WTI 71.11 +1.07 Brent 75.23 +1.06

Внешняя политика 16.05.2023 13:31

Глава МИД Азербайджана прибыл в Исландию для участия в четвертом саммите СЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник прибыл в Исландию, где примет участие в четвертом саммите глав государств и правительств государств – членов Совета Европы (СЕ), сообщили в МИД Азербайджана.

«16 мая начался рабочий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Исландию», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В рамках визита Байрамов примет участие в четвертом саммите СЕ, который пройдет в Рейкьявике, а также проведет на его полях двусторонние встречи.

Саммит глав государств и правительств 46 государств-членов СЕ пройдет в столице Исландии Рейкьявике с 16 по 17 мая.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, СЕ, ВИЗИТ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az