В Италии конфисковали почти 3 т кокаина, конечный пункт доставки - Армения

В Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2 тонны 734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию, передает Il Messaggero со ссылкой на Управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди-Калабрия.
Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни нашли наркотик в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Вещество лежало в охлажденных контейнерах длиной более 12 м среди 78 тонн бананов.
Как пишет Il Messaggero, в случае, если бы торговцы наркотиками смогли доставить груз по назначению, они бы заработали на этом более 800 млн евро, поскольку кокаин оказался «чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии».
Р.Ахмедов
Глава МИД Азербайджана прибыл в Исландию для участия в четвертом саммите СЕ
Azpetrol открыла новую АЗС в Карабахе, расширив сеть в Азербайджане до 100 точек
Баку и Загреб имеют потенциал для расширения сотрудничества в энергетике, туризме, фармацевтике, IT – Мамедов
Mak Yatirim сократила уставный капитал в 4,3 раза
ЕС должен противодействовать поставкам из Индии топлива, изготовленного из российской нефти - Боррель
Азеришыг направит 3,8 млн манатов на закупку оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии
Алиев посещает Cальянский район
США, по данным на март, имели более 1,4 тыс. ядерных боеголовок на стратегических носителях - Госдепартамент
В Иране считают оправданным задержание двух танкеров, несмотря на заявления Вашингтона
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank преодолел отметку в миллиард манатов!
Пополни баланс карты Kapital Bank через MilliÖN и выиграй подарок
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС