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Происшествия 16.05.2023 14:35

В Италии конфисковали почти 3 т кокаина, конечный пункт доставки - Армения

В Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2 тонны 734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию, передает Il Messaggero со ссылкой на Управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди-Калабрия.

Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни нашли наркотик в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Вещество лежало в охлажденных контейнерах длиной более 12 м среди 78 тонн бананов.

Как пишет Il Messaggero, в случае, если бы торговцы наркотиками смогли доставить груз по назначению, они бы заработали на этом более 800 млн евро, поскольку кокаин оказался «чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии».

Р.Ахмедов

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Тэги: ИТАЛИЯ, АРМЕНИЯ, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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