В Италии конфисковали почти 3 т кокаина, конечный пункт доставки - Армения

В Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2 тонны 734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию, передает Il Messaggero со ссылкой на Управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди-Калабрия.

Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни нашли наркотик в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Вещество лежало в охлажденных контейнерах длиной более 12 м среди 78 тонн бананов.

Как пишет Il Messaggero, в случае, если бы торговцы наркотиками смогли доставить груз по назначению, они бы заработали на этом более 800 млн евро, поскольку кокаин оказался «чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии».

Р.Ахмедов