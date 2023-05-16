Mak Yatirim сократила уставный капитал в 4,3 раза

Компания «Mak Yatirim» объявила о снижении уставного капитала.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на объявление общества, уставный капитал компании сократился с 2 млн 113,28 тыс. манатов до 490 тыс. манатов, т.е. в 4,3 раза.

При этом компания не уточняет причины снижения капитала.

ООО «Mak Yatirim» госрегистрацию в Азербайджане прошло в феврале 1998 года. Официальным представителем компании является Мурат Ахмет Кумбасар.

Х.Насирзаде