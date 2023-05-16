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Происшествия 16.05.2023 15:57

В Германии пятерых человек приговорили к тюрьме за кражу драгоценностей на 100 млн евро

Суд в Германии приговорил пятерых человек к тюремному заключению за кражу драгоценностей на сумму более 100 млн евро из музея в Дрездене в 2019 году, сообщает во вторник Associated Press.

Пятеро мужчин в возрасте от 24 до 29 лет были признаны виновными в хищении 21 произведения ювелирного искусства, которые включают в себя более 4,3 тыс. бриллиантов. Они получили тюремные сроки от четырех лет и четырех месяцев до шести лет и трех месяцев. Один из обвиняемых был оправдан.

Мужчины были осуждены за поджог с отягчающими обстоятельствами в сочетании с опасными телесными повреждениями, кражу с применением оружия, порчу имущества и умышленный поджог.

Немецкие СМИ отмечают, что все осужденные принадлежали к берлинскому преступному клану Реммо.

25 ноября 2019 года из дрезденского дворца-резиденции "Зеленый свод" были похищены драгоценности XVIII века на сумму около 114 млн евро. При этом эксперты отмечали, что коллекция, несмотря на оценку, является бесценной.

Мужчины разожгли огонь, чтобы отключить электропитание уличных фонарей, а также подожгли машину в соседнем гараже, прежде чем бежать в Берлин. Через несколько месяцев их поймали во время облав в Берлине.

"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОГРАБЛЕНИЕ, ПРИГОВОР


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