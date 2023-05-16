ЕБРР ожидает роста ВВП развивающихся рынков на 2,2% в 2023г, на 3,4% в 2024г

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2023 году на 2,2%.

"Инфляция, вызванная высокими ценами на газ, а также ужесточение условий финансирования замедляют рост в странах Европы с развивающимися рынками и за ее пределами", - говорится в обзоре "Региональные экономические перспективы".

Темпы роста потребительских цен в марте были не ниже 10% примерно в 75% стран присутствия ЕБРР. При этом в Ливане инфляция потребительских цен составляла 190%, а в Турции - 51%.

Между тем в 2024 году ожидается ускорение темпов экономического роста до 3,4% на фоне постепенного ослабления инфляционного давления.

В феврале банк ожидал роста ВВП в этом году на 2,3%, в следующем - на 3,3%.

По предварительным оценкам, в 2022 году ВВП развивающихся рынков увеличился примерно на 3,3%. Годом ранее подъем составлял 7,2%.

ЕБРР ожидает роста ВВП Турции в текущем году на 2,5% против ранее предполагавшихся 3%, что отражает последствия разрушительного землетрясения, которое произошло в феврале. Прогноз на 2024 год остался на отметке 3%.

Снижение экономики России в 2023 году аналитики банка оценивают в 1,5%, при этом ожидая увеличения на 1% в следующем году.