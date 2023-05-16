Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8499 RUR   0.0213 GBR   2.1293 TRY   0.0864

Цена на нефть

15.05 $/bbl +/- WTI 71.11 +1.07 Brent 75.23 +1.06

Макроэкономика 16.05.2023 16:31

ЕБРР ожидает роста ВВП развивающихся рынков на 2,2% в 2023г, на 3,4% в 2024г

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2023 году на 2,2%.

"Инфляция, вызванная высокими ценами на газ, а также ужесточение условий финансирования замедляют рост в странах Европы с развивающимися рынками и за ее пределами", - говорится в обзоре "Региональные экономические перспективы".

Темпы роста потребительских цен в марте были не ниже 10% примерно в 75% стран присутствия ЕБРР. При этом в Ливане инфляция потребительских цен составляла 190%, а в Турции - 51%.

Между тем в 2024 году ожидается ускорение темпов экономического роста до 3,4% на фоне постепенного ослабления инфляционного давления.

В феврале банк ожидал роста ВВП в этом году на 2,3%, в следующем - на 3,3%.

По предварительным оценкам, в 2022 году ВВП развивающихся рынков увеличился примерно на 3,3%. Годом ранее подъем составлял 7,2%.

ЕБРР ожидает роста ВВП Турции в текущем году на 2,5% против ранее предполагавшихся 3%, что отражает последствия разрушительного землетрясения, которое произошло в феврале. Прогноз на 2024 год остался на отметке 3%.

Снижение экономики России в 2023 году аналитики банка оценивают в 1,5%, при этом ожидая увеличения на 1% в следующем году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, EM, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Рубль, рэнд, и лира стали лидерами падения среди валют emerging markets из-за опасений торговой войны Технологические акции EM достигли пика 2000г, капитализация Samsung превысила $200 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az