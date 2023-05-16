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Финансы 16.05.2023 15:59

Банки в Азербайджане в I квартале 2023г сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты почти на 20%

Банки в Азербайджане за январь-март 2023 года совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $971 млн, что на 19,7% меньше показателя первого квартала 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"За отчетный период объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $971 млн, из которых 83,1% пришлись на долю доллара США", - отметили в Центробанке.

В Центробанке отметили, что в первом квартале 2023 года продажа иностранной валюты уменьшилась в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В ЦБ подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана за январь-март составил 6,8 млрд в долларовом эквиваленте (спад на 8% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года - ИФ). "80,6% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 19,4% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, 21,3% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 78,7% - на внутрибанковском валютном рынке.

В течение первого квартала 98% операций на межбанковском валютном рынке проводились в долларах США. "За отчетный период объем операций был эквивалентен $1,4 млрд, сократившись на 35% по сравнению с январем-мартом 2022 года. Оборот валютных операций на межбанковском валютном рынке формировался в основном за счет операций на платформе Bloomberg", - указывает банк.

Объем валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке составил сумму эквивалентную $5,3 млрд (рост на 3,4%), из них 76% операций в долларах США. 93,2% валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке пришлось на операции с юридическими лицами.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, ВАЛЮТА, ОПЕРАЦИИ


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