Президент Южной Кореи обещает увеличить нелетальную помощь Киеву

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал увеличить объем нелетальной помощи, которую страна оказывает Украине, сообщает во вторник агентство Associated Press.
По его информации, южнокорейский президент провёл встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской.
"В ходе переговоров с Юн Сок Елем Зеленская запросила у Южной Кореи увеличить поставки нелетальной помощи, в том числе, оборудования для обнаружения и обезвреживания мин, а также карет скорой помощи", - передает агентство со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента.
В свою очередь Юн Сок Ель заявил, что его страна будет тесно координировать свои действия с НАТО и с международными партнерами для "активной поддержки украинского народа".
Агентство указывает, что, по данным южнокорейской стороны, Зеленская в ходе переговоров с Юн Сок Елем военную помощь не запрашивала.
В Баку назвали ложью заявления Еревана об обстреле армянских позиций на границе
Алиев утвердил межправсоглашения с Узбекистаном и Великобританией
PASHA Bank в 2022г выделил 132 млн манатов на проекты в Карабахе
«Узбекнефтегаз» планирует в 2024г приступить к разработке трех месторождений в Азербайджане
SOCAR и «Узбекнефтегаз» могут создать совместную компанию
В Азербайджане выявлено 13 новых случая COVID-19
Азербайджан планирует в 2023г разработать еще 2 нацстандарта сертификации халяльной продукции
Дубай в первом квартале почти восстановил допандемийный турпоток
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Возьмите очередь в Yelo Bank онлайн, не ждите в филиале
EBRD признал Банк Республика "Cамым активным банком-эмитентом в Азербайджане"!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС