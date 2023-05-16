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Дальнее зарубежье 16.05.2023 16:25

Президент Южной Кореи обещает увеличить нелетальную помощь Киеву

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал увеличить объем нелетальной помощи, которую страна оказывает Украине, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По его информации, южнокорейский президент провёл встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской.

"В ходе переговоров с Юн Сок Елем Зеленская запросила у Южной Кореи увеличить поставки нелетальной помощи, в том числе, оборудования для обнаружения и обезвреживания мин, а также карет скорой помощи", - передает агентство со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента.

В свою очередь Юн Сок Ель заявил, что его страна будет тесно координировать свои действия с НАТО и с международными партнерами для "активной поддержки украинского народа".

Агентство указывает, что, по данным южнокорейской стороны, Зеленская в ходе переговоров с Юн Сок Елем военную помощь не запрашивала.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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