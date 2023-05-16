В Азербайджане зафиксировано 19 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 19 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 678, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрирован 1 случай.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 268 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 324 человека (+24 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 86 человек.

За сутки медики провели 1,396 тыс. тестов на коронавирус против 502 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 606 тыс. 257 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде