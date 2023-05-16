Председатель Палаты представителей парламента Иордании вручил Алиеву памятный подарок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Палаты представителей парламента Иордании Ахмеда ас-Сафади.
Как отмечается в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства, в ходе встречи Алиев отметил успешное развитие азербайджано-иорданских отношений.
"На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере туризма между нашими странами", - говорится в информации.
Ахмед Ас-Сафади вручил Алиеву памятный подарок.
Р.Керимов
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