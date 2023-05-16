Возгорание произошло на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа при проведении ремонтных работ, один человек погиб, пять пострадали.

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Югорск" сообщила, что во вторник в 12:30 МСК в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода "Ямбург - Елец - 1" произошло воспламенение газа.

"По предварительным данным, один человек погиб, пять человек пострадали - им в срочном порядке была оказана медицинская помощь, организована эвакуация в медицинское учреждение", - отмечают в дочерней компании "Газпрома".

Причины происшествия установит специально созданная комиссия.

"Из 6 пострадавших: 1 погибший, 5 - в тяжелом состоянии", - написал директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский у себя в телеграм-канале.

В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу города Нягани.

В пресс-службе регионального УМВД "Интерфаксу" сообщили, что поступило сообщение о пожаре на участке трубы газопровода в Белоярском районе. "На место выехала следственно-оперативная группа с целью установления обстоятельств", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь в центре медицины катастроф агентству сообщили, что на место происшествия вылетела бригада медиков. "Поступил вызов с места происшествия. Вылетел борт с бригадой, в настоящее время специалисты работают на месте", - сказал собеседник агентства.