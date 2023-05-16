Чуть более трети стран НАТО потратят в этом году не менее 2% от ВВП на оборонные нужды

Лишь 11 из 30 государств НАТО, по всей видимости, направят в 2023 году не менее 2% от ВВП на оборону, говорится в аннотации к докладу мюнхенского Института экономических исследований.

"В 2014 году страны НАТО обещали увеличить оборонные расходы за последующие 10 лет до отметки в 2% от ВВП. Подсчеты Института экономических исследований показывают, что только 11 из 30 государств НАТО, как ожидается, потратят на оборону, по меньшей мере, 2% от ВВП в 2023 году", - отмечается в пресс-релизе.

По информации экспертов, общие затраты на оборону НАТО и страны-кандидата на вступление в альянс Швеции составят 1,2 трлн евро - 2,6% от совокупного ВВП.

При этом большинство стран Североатлантической организации направят на оборону 1,8% от ВВП и меньше. В случае если бы эти члены альянса соблюли лимит в 2% от ВВП, финансирование их военной сферы в 2023 году увеличилось бы более чем на 50 млрд евро.

Более чем две трети совокупных оборонных расходов НАТО приходится на США, причем Вашингтон заметно превышает траты в 2%. Напротив, ФРГ направит на военные нужды лишь 1,6% от ВВП и недофинансирует сферу обороны на 17 млрд евро.

По данным Института, больше всего на оборону в процентном отношении от ВВП потратит в 2023 году Польша - 4,3%, причем с 2021 года такие расходы выросли на 152%. На втором месте - США с 3,3% и Греция с 3,1%.

Кроме них, в списке стран НАТО с минимум 2% от ВВП, которые пойдут на оборону в 2023 году, оказались Эстония, Литва, Финляндия, Венгрия, Румыния, Великобритания, Литва и Словакия.

В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что 2022 год был восьмым подряд годом повышения оборонных расходов в европейских странах НАТО и в Канаде, и за этот год эти расходы выросли на 2,2% в реальном выражении. Столтенберг напомнил, что с тех пор, как страны НАТО в 2014 году подписали обязательство по оборонным инвестициям, европейские союзники и Канада затратили на оборону 350 млрд долларов дополнительно.

В апреле Столтенберг отмечал, что показатель в 2% ВВП должен быть минимум для стран НАТО, а не максимум. По его словам, этот принцип должны закрепить на саммите альянса позже в этом году в Вильнюсе.