Нефть перешла к падению

Нефтяные котировки перешли к снижению вечером во вторник после публикации данных о розничных продажах и промышленном производстве в США.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,32 (0,43%) - до $74,91 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,28 (0,39%) - до $70,83 за баррель.
Согласно официальной статистике, розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, объем промпроизводства - на 0,5%. Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,8% и не ожидали изменения второго.
Ранее также сообщалось, что в КНР промпроизводство в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а розничные продажи взлетели на 18,4%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.
Главный аналитик CompareBroker.io Джамил Ахмад в интервью MarketWatch назвал китайские данные разочаровывающими и отметил высокую чувствительность цен на нефть к проблемам со спросом. Учитывая, что мировой экономический ландшафт и так ухудшился, снижение спроса со стороны Китая может стать "еще одной пощечиной" для котировок, пояснил он.
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