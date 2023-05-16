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В ЕС сожалеют о согласии грузинских властей на авиасообщение с РФ - представитель Борреля

В ЕС сожалеют в связи с тем, что Грузия не присоединилась к европейским санкциям против российского авиационного сектора и восстанавливает авиасообщение с РФ, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Это решение грузинских властей вызывает обеспокоенность относительно пути вступления Грузии в Европейский союз в части соблюдения решений в области внешней политики, проводимой ЕС, как это предусмотрено в соглашении об ассоциации", - сказал он на брифинге во вторник в Брюсселе.

По словам Стано, Грузия следовала примерно 40% решений ЕС по внешней политике и безопасности, что и так немного, тогда как в этом году этот показатель составил 31%. "Мы сожалеем об этом", - сказал он.

Официальный представитель Борреля добавил, что на этой неделе "специализированное учреждение ООН - Международная организация гражданской авиации - связывалась с грузинскими властями, чтобы обсудить тему безопасности российского авиационного сектора и российских самолетов".

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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