АИХ и ЕБРР подписали протокол намерений о сотрудничестве в сфере грузоперевозок

«Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИХ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали протокол намерений о сотрудничестве в сфере грузоперевозок, сообщает министерство экономики Азербайджана.
Документ подписан в рамках сессии посвященной инвестиционным возможностям Азербайджана, которая состоялась в Самарканде в ходе 32-го ежегодного заседания совета руководителей ЕБРР.
Б.Рустамбеков
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