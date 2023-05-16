АИХ и ЕБРР подписали протокол намерений о сотрудничестве в сфере грузоперевозок

«Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИХ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали протокол намерений о сотрудничестве в сфере грузоперевозок, сообщает министерство экономики Азербайджана. Документ подписан в рамках сессии посвященной инвестиционным возможностям Азербайджана, которая состоялась в Самарканде в ходе 32-го ежегодного заседания совета руководителей ЕБРР. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».