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Бизнес и законодательство 16.05.2023 21:27

АИХ и ЕБРР подписали протокол намерений о сотрудничестве в сфере грузоперевозок

«Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИХ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали протокол намерений о сотрудничестве в сфере грузоперевозок, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Документ подписан в рамках сессии посвященной инвестиционным возможностям Азербайджана, которая состоялась в Самарканде в ходе 32-го ежегодного заседания совета руководителей ЕБРР.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АИХ, ЕБРР, ПРОТОКОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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