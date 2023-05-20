ANAMA направит 760 тыс. манатов на закупку автомобилей медицинской помощи

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) направит 760,5 тыс. манатов на закупку автомобилей медицинской помощи. Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", по данным портала закупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт ANAMA подписало с ООО "Азермаш". Контракт предусматривает закупку 13 автомобилей. Б.Рустамбеков

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