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Транспорт и связь 20.05.2023 11:00

ANAMA направит 760 тыс. манатов на закупку автомобилей медицинской помощи

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) направит 760,5 тыс. манатов на закупку автомобилей медицинской помощи.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", по данным портала закупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт ANAMA подписало с ООО "Азермаш".

Контракт предусматривает закупку 13 автомобилей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ANAMA, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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