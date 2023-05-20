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Транспорт и связь 20.05.2023 13:00

Агросервис направит 624 тыс. манатов на покупку 10 автомобилей высокой проходимости

ОАО «Агросервис» направит 624 тыс. манатов на покупку 10 автомобилей высокой проходимости типа пикап.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «Toyota Absheron Merkezi» подписан соответствующий контракт.

Стоимость контракта - 624 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АГРОСЕРВИС, ТРАНСПОРТ, ПОКУПКА

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