Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8298 RUR   0.0211 GBR   2.1077 TRY   0.0858

Цена на нефть

18.05 $/bbl +/- WTI 71.86 -0.97 Brent 75.86 -1.10

ТЭК 19.05.2023 18:20

Политика ценового потолка для российской нефти достигла двух главных целей - Минфин США

Политика ценового потолка для экспортируемой Россией нефти, принятая странами G7 менее полугода назад, достигла двух главных целей, говорится в докладе министерства финансов США.

Во-первых, российская нефть продолжает поступать на мировой рынок, поддерживая его стабильность. Во-вторых, цена на нее существенно снизилась, что сократило доходы бюджета РФ.

Как сообщалось, c 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на ее поставки в европейские страны. Аналогичный запрет установили государства G7 и Австралия.

В соответствии с политикой ценового потолка, компании участвующих в инициативе государств могут продолжать оказывать услуги по транспортировке и страхованию, а также финансовые, брокерские и технические услуги, связанные с морской доставкой российской нефти, если цена ее продажи не превышает установленный лимит.

Поскольку на долю коалиции, запустившей инициативу, приходится порядка 90% рынка морского страхования, этот подход оказался эффективным, отмечают в Минфине США.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), среднемесячная цена продажи российской нефти Urals после введения потолка составляет менее $60 за баррель. В самом начале военной операции России в Украине Москва продавала нефть более чем за $100 за баррель, подчеркивается в докладе.

Прямыми бенефициарами политики ценового потолка на российскую нефть являются в основном государства emerging markets и бедные страны, закупающие нефть в РФ. Даже для стран, не пользующихся услугами компаний из стран коалиции, "инициатива ценового потолка создала рычаг для того, чтобы требовать более низких цен на российскую нефть".

"Тем временем, нефтяные доходы России существенно снизились по сравнению с уровнями как до начала военной операции, так и первых месяцев после ее начала. Согласно данным Минфина РФ, нефтяные доходы бюджета РФ в январе-марте 2023 года были на 40% ниже, чем годом ранее. Доля нефтяного сектора в общем объеме доходов бюджета страны сократилась до 23% с 30-35% до начала конфликта на Украине. Снижение доходов происходит несмотря на то, что в апреле 2023 года экспорт нефти из РФ был на 5-10% выше, чем в марте 2022 года", - отмечают в американском Минфине.

"Несмотря на то, что экспорт российской нефти остается устойчивым, страна зарабатывает существенно меньше, поскольку продает сырье со значительным дисконтом к цене Brent", - говорится в докладе.

"В ответ на введение ценового потолка Россия была вынуждена изменить систему налогообложения нефтяного сектора, по сути закрепив ценовой дисконт законодательно. Эта новая система может негативно сказаться на объеме добывающих мощностей РФ в будущем, поскольку сокращает стимулы для дальнейших инвестиций компаний в оборудование, разведку и действующие месторождения", - отмечается в докладе.

"Мы продолжим следить за динамикой нефтяного рынка и будем корректировать политику с учетом указанных целей", - отмечают в американском Минфине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОТОЛОК, ПОСЛЕДСТВИЯ


Похожие новости


Новак и министр нефти Ирака обсудили нефтегазовое сотрудничество, подтвердили приверженность сокращению добычи в рамках ОПЕК+ Лидеры G7 считают эффективным потолок цен на российскую нефть ЕС должен противодействовать поставкам из Индии топлива, изготовленного из российской нефти - Боррель Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня вырастет до $16,2 за т Новак считает, что падение цен на нефть требует детального изучения для реакции ОПЕК+ Новак: дисконты цен российской нефти к Brent снижаются - порядка $26-27 за баррель Индия прогнозирует рост потребления нефти вдвое к 2030г, это хорошо для РФ как поставщика Казахстан нарастил поставки нефти в обход России в шесть раз в январе - марте Поставки российской нефти в Индию могут пострадать из-за подъема цен Государства ЕС и G7 не имеют большинства для изменения потолка цен на нефть из РФ - ЕК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az