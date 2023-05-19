Политика ценового потолка для российской нефти достигла двух главных целей - Минфин США

Политика ценового потолка для экспортируемой Россией нефти, принятая странами G7 менее полугода назад, достигла двух главных целей, говорится в докладе министерства финансов США.

Во-первых, российская нефть продолжает поступать на мировой рынок, поддерживая его стабильность. Во-вторых, цена на нее существенно снизилась, что сократило доходы бюджета РФ.

Как сообщалось, c 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на ее поставки в европейские страны. Аналогичный запрет установили государства G7 и Австралия.

В соответствии с политикой ценового потолка, компании участвующих в инициативе государств могут продолжать оказывать услуги по транспортировке и страхованию, а также финансовые, брокерские и технические услуги, связанные с морской доставкой российской нефти, если цена ее продажи не превышает установленный лимит.

Поскольку на долю коалиции, запустившей инициативу, приходится порядка 90% рынка морского страхования, этот подход оказался эффективным, отмечают в Минфине США.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), среднемесячная цена продажи российской нефти Urals после введения потолка составляет менее $60 за баррель. В самом начале военной операции России в Украине Москва продавала нефть более чем за $100 за баррель, подчеркивается в докладе.

Прямыми бенефициарами политики ценового потолка на российскую нефть являются в основном государства emerging markets и бедные страны, закупающие нефть в РФ. Даже для стран, не пользующихся услугами компаний из стран коалиции, "инициатива ценового потолка создала рычаг для того, чтобы требовать более низких цен на российскую нефть".

"Тем временем, нефтяные доходы России существенно снизились по сравнению с уровнями как до начала военной операции, так и первых месяцев после ее начала. Согласно данным Минфина РФ, нефтяные доходы бюджета РФ в январе-марте 2023 года были на 40% ниже, чем годом ранее. Доля нефтяного сектора в общем объеме доходов бюджета страны сократилась до 23% с 30-35% до начала конфликта на Украине. Снижение доходов происходит несмотря на то, что в апреле 2023 года экспорт нефти из РФ был на 5-10% выше, чем в марте 2022 года", - отмечают в американском Минфине.

"Несмотря на то, что экспорт российской нефти остается устойчивым, страна зарабатывает существенно меньше, поскольку продает сырье со значительным дисконтом к цене Brent", - говорится в докладе.

"В ответ на введение ценового потолка Россия была вынуждена изменить систему налогообложения нефтяного сектора, по сути закрепив ценовой дисконт законодательно. Эта новая система может негативно сказаться на объеме добывающих мощностей РФ в будущем, поскольку сокращает стимулы для дальнейших инвестиций компаний в оборудование, разведку и действующие месторождения", - отмечается в докладе.

"Мы продолжим следить за динамикой нефтяного рынка и будем корректировать политику с учетом указанных целей", - отмечают в американском Минфине.