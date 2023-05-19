Великобритания вложит до $1,24 млрд в полупроводниковую отрасль за 10 лет

Британские власти в ближайшие десять лет инвестируют до 1 млрд фунтов стерлингов ($1,24 млрд) в сектор полупроводников, говорится в пресс-релизе министерства по делам науки, инноваций и технологий и его главы Хлои Смит.
Инвестиции в рамках представленной в пятницу Национальной стратегии по развитию полупроводниковой индустрии, в том числе до 200 млн фунтов в 2023-2025 годах, будут направлены на повышение доступности инфраструктуры, стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и расширение международного сотрудничества.
Новая стратегия призвана закрепить статус Великобритании как научно-технологической супердержавы, обеспечить бесперебойную работу цепочек поставок и защитить технологии от угроз национальной безопасности.
Ранее газета The Japan Times сообщала, что в преддверии саммита G7 в Хиросиме Великобритания и Япония договорились укреплять сотрудничество в области производства полупроводников.
Ежегодно в мире производят более триллиона полупроводников, а к 2030 году размер этого рынка может достичь $1 трлн, говорится в пресс-релизе британского министерства и его главы. "Кроме того, полупроводники лежат в основе технологий будущего, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления и связь стандарта 6G", - отмечается в тексте документа.
Главы МИД Азербайджана и Армении в Москве договорились продолжить переговоры по мирному соглашению
Товарооборот Азербайджана и РФ по итогам 2023г может составить $5 млрд - Оверчук
Позиции Баку и Еревана по мирному договору удалось сблизить - Лавров
Италия намерена создать суверенный фонд
Саудовская Аравия в марте слабо увеличила объемы добычи и экспорта нефти - JODI
В 2022г в РФ медицинскую помощь получили свыше 170 тыс. граждан Азербайджана
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей РФ с начала 2023г превысили 24 т
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС