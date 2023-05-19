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Это интересно 19.05.2023 19:20

Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей РФ с начала 2023г превысили 24 т

Поставки мороженого из Новосибирской и Томской областей РФ в Азербайджан с начала 2023 года составили 24,17 тонн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, при подготовке продукции к поставке были учтены новые правила оформления этикеток на ввозимую из РФ в Азербайджан продукцию, вступившие в силу с 1 апреля текущего года. Так, информация на этикетках с мороженым была представлена на азербайджанском и русском языках.

Кроме того, перевозка партий лакомства осуществляласьв сопровождении согласованного с Азербайджаном ветеринарного сертификата.

Х.Насирзаде

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Тэги: РОССИЯ, МОРОЖЕНОЕ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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