Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей РФ с начала 2023г превысили 24 т

Поставки мороженого из Новосибирской и Томской областей РФ в Азербайджан с начала 2023 года составили 24,17 тонн.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, при подготовке продукции к поставке были учтены новые правила оформления этикеток на ввозимую из РФ в Азербайджан продукцию, вступившие в силу с 1 апреля текущего года. Так, информация на этикетках с мороженым была представлена на азербайджанском и русском языках.
Кроме того, перевозка партий лакомства осуществляласьв сопровождении согласованного с Азербайджаном ветеринарного сертификата.
Х.Насирзаде
Главы МИД Азербайджана и Армении в Москве договорились продолжить переговоры по мирному соглашению
Товарооборот Азербайджана и РФ по итогам 2023г может составить $5 млрд - Оверчук
Позиции Баку и Еревана по мирному договору удалось сблизить - Лавров
Италия намерена создать суверенный фонд
Саудовская Аравия в марте слабо увеличила объемы добычи и экспорта нефти - JODI
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Тбилиси расторгнет договор с российским «Метровагонмашем» на закупку вагонов из-за санкций США
Сенатор-республиканец Скотт подал заявку на участие в предвыборной гонке за пост президента США
Дания будет обучать украинских пилотов использованию F16 - глава Минобороны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС