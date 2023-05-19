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Дальнее зарубежье 19.05.2023 20:42

США внесли в санкционные списки по РФ 46 физлиц

США в пятницу включили в санкционные списки по России 46 физлиц и почти 200 компаний, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC).

В частности, в обновленном санкционном списке фигурируют вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, помощники президента РФ Игорь Левитин, Лариса Брычёва, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В списке - не только россияне, но и, в частности, граждане Польши, Германии, Индии.

Под санкции также попали также несколько десятков судов и самолетов.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ФИЗЛИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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