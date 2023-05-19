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Внешняя политика 19.05.2023 19:43

Главы МИД Азербайджана и Армении в Москве договорились продолжить переговоры по мирному соглашению

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян по итогам двухсторонней встречи в Москве договорились продолжить переговоры по мирному соглашению, сообщает МИД Азербайджана.

«Министры представили свою позицию по выполнению трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России. Стороны продолжили работу над проектом соглашения «О мире и построении межгосударственных отношений», - отмечается в сообщении.

МИД Азербайджана сообщает, что между сторонами состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, по которым до сих пор существуют разногласия. Стороны договорились о продолжении переговоров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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