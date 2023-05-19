Российская Соллерс договорилась об организации выпуска LCV в Азербайджане

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" договорилась об организации производства легких коммерческих автомобилей (LCV) на мощностях азербайджанского "Азермаша", сообщила пресс-служба российской компании.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве в пятницу подписали на полях форума "Россия-Исламский мир: KazanForum" гендиректор ПАО "Соллерс" Николай Соболев и председатель правления ООО "Азермаш" Эмин Ахундов.
"Меморандум предполагает организацию производства легких коммерческих автомобилей Sollers на мощностях предприятия "Азермаш" с использованием комплектующих, импортируемых из России", - говорится в сообщении "Соллерса".
Стороны также договорились принять меры по удовлетворению местного спроса, осуществлению экспорта автомобилей и обмену специалистами по промсборке автомобилей между Россией и Азербайджаном.
Б.Рустамбеков
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