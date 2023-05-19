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Цена на нефть

18.05 $/bbl +/- WTI 71.86 -0.97 Brent 75.86 -1.10

ТЭК 19.05.2023 20:11

Нефть WTI перешла к слабому снижению, Brent остается в плюсе

Нефть WTI перешла к небольшому снижению на торгах в пятницу, Brent остается в плюсе.

При этом оба сорта завершают неделю подъемом примерно на 3%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $76,03 за баррель, что на $0,17 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,05 (0,07%), до $71,81 за баррель.

Позитивные статданные по американской экономике, а также оптимизм в отношении решения проблемы лимита госдолга США, позволяют трейдерам рассчитывать на то, что ВВП страны продолжит расти и спрос на нефть сохранится, пишет Market Watch.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в четверг отметил значительный прогресс в переговорах по вопросу потолка госдолга, достигнутый за последнюю неделю. Он выразил оптимизм, что сторонам удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по вопросу подъема потолка госзаимствований в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.

Тем временем азиатские нефтеперерабатывающие компании активизировали закупку американской нефти, и эксперты вновь прогнозируют более ограниченное рыночное предложение этим летом.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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