Нефть WTI перешла к слабому снижению, Brent остается в плюсе

Нефть WTI перешла к небольшому снижению на торгах в пятницу, Brent остается в плюсе.
При этом оба сорта завершают неделю подъемом примерно на 3%.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $76,03 за баррель, что на $0,17 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена июньских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,05 (0,07%), до $71,81 за баррель.
Позитивные статданные по американской экономике, а также оптимизм в отношении решения проблемы лимита госдолга США, позволяют трейдерам рассчитывать на то, что ВВП страны продолжит расти и спрос на нефть сохранится, пишет Market Watch.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в четверг отметил значительный прогресс в переговорах по вопросу потолка госдолга, достигнутый за последнюю неделю. Он выразил оптимизм, что сторонам удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по вопросу подъема потолка госзаимствований в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.
Тем временем азиатские нефтеперерабатывающие компании активизировали закупку американской нефти, и эксперты вновь прогнозируют более ограниченное рыночное предложение этим летом.
Главы МИД Азербайджана и Армении в Москве договорились продолжить переговоры по мирному соглашению
Товарооборот Азербайджана и РФ по итогам 2023г может составить $5 млрд - Оверчук
Позиции Баку и Еревана по мирному договору удалось сблизить - Лавров
В 2022г в РФ медицинскую помощь получили свыше 170 тыс. граждан Азербайджана
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей РФ с начала 2023г превысили 24 т
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Тбилиси расторгнет договор с российским «Метровагонмашем» на закупку вагонов из-за санкций США
Сенатор-республиканец Скотт подал заявку на участие в предвыборной гонке за пост президента США
Дания будет обучать украинских пилотов использованию F16 - глава Минобороны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС