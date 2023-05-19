Байден готов поддержать идею подготовки украинских пилотов для F16

Президент США Джо Байден на встрече лидеров "Группы семи" (G7) заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F16.

Высокопоставленный представитель американской администрации в пятницу сообщил журналистам в Хиросиме, где проходит встреча G7, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе. При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано, и кто их предоставит.

В США ранее выражали обеспокоенность возможностью поставок истребителей F16 Украине, отмечая, что это лишь усугубит конфликт. Однако страны-союзницы по НАТО, в частности Великобритания и Нидерланды выступали с настойчивыми просьбами относительно поставок этих самолетов. Они сопровождались усилиями, направленными на получение разрешения со стороны США на подготовку украинских пилотов.