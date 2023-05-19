Сенатор-республиканец Скотт подал заявку на участие в предвыборной гонке за пост президента США

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт заявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах США в 2024 году, сообщает The Hill.
По данным издания, Скотт в пятницу подал заявку в Федеральную избирательную комиссию, официальный старт его предвыборной кампании намечен на 22 мая.
Скотт поборется за выдвижение в президенты от республиканцев наряду с экс-президентом США Дональдом Трампом, бывшим постпредом США в ООН Никки Хейли, бывшим губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном и бизнесменами Вивеком Рамасвами, Перри Джонсоном, а также радиоведущим Ларри Элдером.
В апреле Скотт объявил о создании спецкомитета для определения того, есть ли ему смысл участвовать в президентской гонке. Тогда он осудил работу президента США Джо Байдена и Демократической партии, пообещал противостоять Китаю, бороться с нелегальной иммиграцией, дать родителям больше выбора в вопросах, связанных с образованием их детей, и защищать религиозные свободы.
Скотт является сенатором от штата Южная Каролина с 2013 года, состоит в комитете Сената по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства. Также с 2011 по 2013 год был членом палаты представителей США, а с 2009 по 2011 годы - членом палаты представителей штата.
Скотт - один из 11 афроамериканцев, когда-либо занимавших место в Сенате США, а также первый в истории афроамериканец, который состоял в обеих палатах конгресса. До начала политической карьеры Скотт работал в сфере финансовых услуг.
The Hill отмечает, что, как ожидается, на следующей неделе об участии в борьбе за выдвижение на пост президента объявит губернатор Флориды Рон Десантис. Среди тех, кто также может выдвинуть кандидатуры на республиканские праймериз к президентским выборам 2024 года, - бывший вице-президент Майк Пенс, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну.
От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.
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