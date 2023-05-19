Американский конгрессмен заявил о приостановке переговоров по вопросу лимита госдолга США

Переговоры по вопросу повышения лимита госдолга США поставлены на паузу, пишет Market Watch со ссылкой на конгрессмена от штата Луизиана республиканца Гаррета Грейвса.
Грейвс является ключевым союзником спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.
В данный момент неясно, на какой период могут быть приостановлены переговоры, отмечает Market Watch.
По словам Грейвса, команда администрации президента США Джо Байдена ведет себя "неразумно".
"Если люди не хотят вести разумные переговоры о том, как действительно можно продвинуться вперед и все сделать правильно, мы не будем сидеть здесь и разговаривать сами с собой", - приводит слова Грейвса газета Financial Times.
Как сообщает издание, Грейвс покинул Белый дом, заявив, что соглашение не достигнуто.
По словам представителя Белого дома, которого цитирует Market Watch, "стороны серьезно расходятся по бюджетным вопросам, и переговоры будут сложными".
"Команда президента работает над поиском решения, которое может пройти как через Палату представителей, так и через Сенат", - сообщили в Белом доме.
Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнел заявил в пятницу, что Байдену пора, наконец, серьезно отнестись к переговорам.
Ситуация вокруг проблемы потолка госдолга и заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла привели к пересмотру трейдерами прогнозов в отношении базовой процентной ставки. Судя по котировкам фьючерсов, рынок оценивает шансы на ее повышение в июне в 22% по сравнению с 36% ранее в течение дня.
Мирзиёев выразил поддержку усилиям Алиева по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе
Штайнмайер выразил поддержку Германии партнерству между Азербайджаном и ЕС
Байден заверил Алиева, что США продолжат поддерживать справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
Агросервис направит 624 тыс. манатов на покупку 10 автомобилей высокой проходимости
ANAMA направит 760 тыс. манатов на закупку автомобилей медицинской помощи
Морские ежи и рыба из Мурманска могут поставляться в Азербайджан
В Азербайджане выявлено 11 новых случаев COVID-19
В 2022г в РФ медицинскую помощь получили свыше 170 тыс. граждан Азербайджана
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей РФ с начала 2023г превысили 24 т
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС