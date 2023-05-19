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Американский конгрессмен заявил о приостановке переговоров по вопросу лимита госдолга США

Переговоры по вопросу повышения лимита госдолга США поставлены на паузу, пишет Market Watch со ссылкой на конгрессмена от штата Луизиана республиканца Гаррета Грейвса.

Грейвс является ключевым союзником спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.

В данный момент неясно, на какой период могут быть приостановлены переговоры, отмечает Market Watch.

По словам Грейвса, команда администрации президента США Джо Байдена ведет себя "неразумно".

"Если люди не хотят вести разумные переговоры о том, как действительно можно продвинуться вперед и все сделать правильно, мы не будем сидеть здесь и разговаривать сами с собой", - приводит слова Грейвса газета Financial Times.

Как сообщает издание, Грейвс покинул Белый дом, заявив, что соглашение не достигнуто.

По словам представителя Белого дома, которого цитирует Market Watch, "стороны серьезно расходятся по бюджетным вопросам, и переговоры будут сложными".

"Команда президента работает над поиском решения, которое может пройти как через Палату представителей, так и через Сенат", - сообщили в Белом доме.

Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнел заявил в пятницу, что Байдену пора, наконец, серьезно отнестись к переговорам.

Ситуация вокруг проблемы потолка госдолга и заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла привели к пересмотру трейдерами прогнозов в отношении базовой процентной ставки. Судя по котировкам фьючерсов, рынок оценивает шансы на ее повышение в июне в 22% по сравнению с 36% ранее в течение дня.

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Тэги: США, ГОСДОЛГ, ПОТОЛОК, ПЕРЕГОВОРЫ


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