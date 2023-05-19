В 2022г в РФ медицинскую помощь получили свыше 170 тыс. граждан Азербайджана

Количество иностранных граждан, получающих медицинскую помощь в России, увеличивается; в прошлом году их было около 4,5 млн человек, в том числе 172 тыс. граждан Азербайджана, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Мы последовательно увеличиваем количество иностранных граждан, которые получают помощь в РФ. Сегодня, если опираться на цифры предыдущего года, это около 4,5 млн человек. Для сравнения: годом ранее это было существенно меньше", - сказал Салагай в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".

Он отметил, что рост носит устойчивый характер, это не "единичный подъём".

"Объём экспорта на 2022 год превысил 350 млн долларов. Если сравнивать с 2021 годом, это существенно больше", - добавил Салагай.

Он отметил также, что преимущественно помощь в РФ получают граждане наиболее близких нашей стране государств, но далеко не только этих государств.

"Мы провели анализ. (...) 172 тыс. граждан Азербайджана получили медицинскую помощь, почти 9 тыс. граждан Ирака, почти 2 тыс. граждан Камеруна, граждане Кувейта, Ливана, Марокко, Мозамбика, Палестины, Саудовской Аравии, Сирии и целого ряда государств, в общей сложности 50 государств, граждане которых получают медицинскую помощь в РФ", - сказал Салагай.