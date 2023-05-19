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Дания будет обучать украинских пилотов использованию F16 - глава Минобороны

Дания готова обучать украинских пилотов полетам на истребителях F16, заявил в пятницу министр обороны страны Троелс Лунд Поульсен.

"Дания теперь сможет оказать содействие обучению украинских пилотов полетам на F16", - приводят западные СМИ слова Поульсена.

Заявление министра прозвучало вслед за словами президента США Джо Байдена о намерении поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

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Тэги: ДАНИЯ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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