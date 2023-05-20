Тбилиси расторгнет договор с российским «Метровагонмашем» на закупку вагонов из-за санкций США

Власти Тбилиси приняли решение о расторжении контракта на закупку у АО "Метровагонмаш" (Московская область, входит в АО "Трансмашхолдинг") 44 вагонов метро на кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 49,19 млн евро.
"Принимая во внимание высокий интерес общественности, сообщаем, что мэрия Тбилиси начала процедуру расторжения контракта с компанией "Метровагонмаш", - говорится в сообщении на сатй мэрии грузинской столицы.
Отмечается, что в марте 2021 года при финансировании ЕБРР был объявлен тендер на поставку вагонов для Тбилисского метрополитена, по итогам которого победителем стал "Метровагонмаш".
"19 мая 2023 года указанная компания попала под санкции наших международных партнеров. Как известно, Грузия разделяет международные финансовые санкции. Соответственно, мэрия Тбилиси не намерена сотрудничать с компанией, находящейся под санкциями, и контракт с "Метровагонмашем" будет расторгнут", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сделка была приостановлена в 2022 году из-за опасений, что российская компания подпадает под международные санкции. Однако в феврале 2023 года власти Тбилиси решили возобновить контракт. Вице-мэр Ираклий Хмаладзе пояснял журналистам, что "эти опасения не оправдались". Кроме того, покупка вагонов у альтернативных поставщиков обошлась бы как минимум на треть дороже.
Владельцем тбилисского метрополитена является мэрия столицы Грузии. Протяженность подземки - 29 км, на ней две линии, 23 станции. Подвижной состав составляет примерно 190 вагонов, ремонтные работы проводятся в двух депо. В нынешнем году предусмотрена модернизация и ремонт 12 станций.
"Метровагонмаш" является крупнейшим в РФ производителем подвижного состава для метрополитена. Кроме того, выпускает рельсовые автобусы.
В пятницу, 19 мая, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) сообщило, что АО "Метровагонмаш" включено в санкционный список США.
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