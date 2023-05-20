Италия намерена создать суверенный фонд

Италия планирует создать суверенный фонд для поддержки важнейших частей своей экономики в условиях новой эры национальных интересов, пишет CNBC.

Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID-19, многие европейские страны не могли получить маски и другие средства защиты, которые выпускались в Азии, в достаточных объемах. При этом транснациональные корпорации, цепочки поставок которых были разбросаны по всему миру, испытывали проблемы с тем, чтобы поддерживать функционирование предприятий, и в результате многие продукты подорожали.

Министр по делам предприятий Италии Адольфо Урсо на этой неделе объявил о создании государственно-частного фонда, который будет нацелен на консолидацию стратегически важных для страны цепочек поставок в области сырья и энергоресурсов.

Дипломатический источник в Италии подтвердил CNBC, что только компании с высоким потенциалом или системно значимые фирмы будут получать финансирование из этого фонда. Он добавил, что план его создания, как ожидается, пройдет через парламент до конца текущего года.