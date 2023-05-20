Морские ежи и рыба из Мурманска могут поставляться в Азербайджан

Предприятия Мурманской области могут начать поставки морепродуктов в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, данный вопрос обсуждался на встрече с представителями азербайджанской сети рыбных магазинов в рамках выставки InterFood Azerbaijan на текущей неделе в Баку.

«Азербайджанская сторона заинтересована в том, чтобы расширить свой ассортимент за счет мурманских морских ежей и северных пород рыбы», - сообщили в профильном ведомстве.

Р.Ахмедов