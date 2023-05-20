Мустафаев и Белоусов обсудили развитие транспортного сотрудничества между Азербайджаном и РФ

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и первый заместитель правительства РФ Андрей Белоусов обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и реализации проекта развития МТК «Север – Юг».

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан» встреча Мустафаева и Белоусова состоялась на «полях» XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани.

«На встрече также была подчёркнута необходимость синхронизации мер ликвидации узких мест на железнодорожной инфраструктуре, автодорогах, включая обходы Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, в пунктах пропуска и в части транспортно-логистических центров», - сообщает правительство РФ

Кроме этого, Мустафаев и Белоусов обсудили создание единого оператора железнодорожной инфраструктуры Азербайджана, России и Ирана.

Р.Ахмедов