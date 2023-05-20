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Транспорт и связь 20.05.2023 08:05

Мустафаев и Белоусов обсудили развитие транспортного сотрудничества между Азербайджаном и РФ

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и первый заместитель правительства РФ Андрей Белоусов обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и реализации проекта развития МТК «Север – Юг».

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан» встреча Мустафаева и Белоусова состоялась на «полях» XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани.

«На встрече также была подчёркнута необходимость синхронизации мер ликвидации узких мест на железнодорожной инфраструктуре, автодорогах, включая обходы Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, в пунктах пропуска и в части транспортно-логистических центров», - сообщает правительство РФ

Кроме этого, Мустафаев и Белоусов обсудили создание единого оператора железнодорожной инфраструктуры Азербайджана, России и Ирана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТРАНСПОРТ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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