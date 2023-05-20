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20.05.2023 09:05

Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Джеймса О`Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сообщил Белый дом.

"Президент Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть (...) Джеймса К. О`Брайена кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии", - говорится в сообщении.

С 2022 года и по настоящее время О`Брайен занимает пост главы Управления по координации санкционной политики госдепартамента.

В марте пост помощника главы госдепартамента по делам Европы и Евразии, который занимается отношениями Вашингтона с рядом его важнейших союзников, покинула Карен Донфрид.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСДЕП, КАНДИДАТУРА


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