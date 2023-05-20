Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Джеймса О`Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сообщил Белый дом.

"Президент Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть (...) Джеймса К. О`Брайена кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии", - говорится в сообщении.

С 2022 года и по настоящее время О`Брайен занимает пост главы Управления по координации санкционной политики госдепартамента.

В марте пост помощника главы госдепартамента по делам Европы и Евразии, который занимается отношениями Вашингтона с рядом его важнейших союзников, покинула Карен Донфрид.