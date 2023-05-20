США и их союзники решат вопрос о поставках Украине F-16 в ближайшие месяцы

Вопрос о поставках Украине истребителей F-16 будет решен в ближайшие месяцы, сообщил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что вопрос о том, кто и в каких количествах будет поставлять истребители, будет решаться по мере обучения украинских пилотов.

В целом США и союзники обсуждают вопрос об укреплении украинских ВВС, отметил Салливан.

По его словам, в вопросе поставок F-16 США "не поддерживают и не способствуют" использования поставляемых Украине вооружений для нанесения ударов по территории России. Это касается и перспективных поставок самолетов.

Он также сказал, что по американским оценкам, истребители не входят в список вооружений, в котором Украина остро нуждается в настоящее время.

Салливан заявил, что Вашингтон внимательно следит за реакцией России на поставки Киеву тех или иных видов вооружений. США делают это, "чтобы избежать развязывания третьей мировой войны"