Байден заверил Алиева, что США продолжат поддерживать справедливый мир между Азербайджаном и Арменией

Президент США Джозеф Байден подтвердил готовность Вашингтона продолжать поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией.

"Соединенные Штаты будут поощрять безопасность и развитие на Южном Кавказе для грядущих поколений, продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в послании Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Байден в письме, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера, отмечает, что партнерство между Вашингтоном и Баку обеспечило развитие в регионе.

"Мы вместе боремся с терроризмом, принимаем меры против незаконного оборота наркотиков и предотвращаем распространение оружия массового поражения. В частности, в период жестокой войны России против украинского народа мы были вместе в обеспечении энергетической безопасности Европы", - отметил он.

Президент США также выразил надежду на дальнейшее усиление партнерства с Азербайджаном в предстоящем году, включая углубление сотрудничества в сфере безопасности и экономики.

В.Алиев