Глава тайваньской администрации высказалась за сохранение статус-кво в Тайваньском проливе

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что для стабильности в Тайваньском проливе необходимо поддерживать статус-кво.
"Война - это не вариант. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке изменить статус-кво немирными средствами", - сказал Цай Инвэнь на пресс-конференции в Тайбэе.
По ее словам, совершенно очевидно, что тайваньская проблема "может быть решена только мирным путем".
При этом чиновник заверила, что Тайвань не будет провоцировать обострение напряженности и конфликты, но и не поддастся давлению со стороны материкового Китая.
Она подчеркнула, что остров намерен урегулировать разногласия с материком путем диалога и налаживать соответствующее взаимодействие.
Мирзиёев выразил поддержку усилиям Алиева по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе
Штайнмайер выразил поддержку Германии партнерству между Азербайджаном и ЕС
Байден заверил Алиева, что США продолжат поддерживать справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
Агросервис направит 624 тыс. манатов на покупку 10 автомобилей высокой проходимости
ANAMA направит 760 тыс. манатов на закупку автомобилей медицинской помощи
Морские ежи и рыба из Мурманска могут поставляться в Азербайджан
В Азербайджане выявлено 11 новых случаев COVID-19
В 2022г в РФ медицинскую помощь получили свыше 170 тыс. граждан Азербайджана
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей РФ с начала 2023г превысили 24 т
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС