Страны G7 взяли обязательства не испытывать в космосе противоспутниковые ракеты

Лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме обещали не проводить испытаний противоспутниковых ракет с прямым перехватом цели.
"Мы берем на себя обязательство не проводить разрушительные испытания ракет спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту, и мы будем убеждать остальных следовать этому примеру с целью обеспечивать безопасность, стабильность и рациональное использование околоземного пространства", - говорится в коммюнике "семерки", распространенном в субботу МИД Японии.
G7 заявила о необходимости решать проблему космического мусора и призвала как можно скорее воплощать в жизнь международные нормы, одобренные комитетом ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
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