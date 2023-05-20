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Дальнее зарубежье 20.05.2023 14:40

МИД Польши призвал Зеленского извиниться за Волынскую резню

Украина до сих пор не принесла извинения Варшаве за Волынскую резню, и поэтому президент бывшей советской республики Владимир Зеленский должен взять на себя больше ответственности и сделать это. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Польши Лукаш Ясина, сообщает Onet.

"Мы, поляки, взяли на себя польскую ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Такой ответственности со стороны Украины не хватает", - сказал он.

Польский дипломат добавил, что с украинской стороны до сих пор прозвучало недостаточно извинений. По его словам, такие слова положительно влияют на отношения двух стран.

При этом представитель Варшавы признал, что в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов и для украинского народа сейчас проблема Волынской резни не самая важная.

Ранее в Польше посетовали, что Зеленский отказался извиняться за преступления Киева во время посещения Польши в апреле, поэтому его визит не принес никакой позитивной динамики в двусторонних отношениях.

Волынская резня произошла в 1942-1943 годах на территории Западной Украины, когда по приказу местного руководства Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. По оценкам польских властей, от рук украинских националистов погибло порядка 100 тысяч человек.

В.Алиев

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ИЗВИНЕНИЯ, РЕЗНЯ


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