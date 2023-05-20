Штайнмайер выразил поддержку Германии партнерству между Азербайджаном и ЕС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил поддержку своей страны партнерству между Азербайджаном и Европейским Союзом.
"Ваши визиты в Германию в феврале и марте этого года еще более укрепили тесные дружеские отношения между нашими странами. Германия также поддерживает партнерство между Азербайджаном и Европейским Союзом", - отмечается в послании Штайнмайера президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
В опубликованом на сайте азербайджанского лидера письме Штайнмайер подчеркнул, что Германия и впредь будет надежным партнером Азербайджана в усилиях по модернизации, укреплении демократии и верховенства закона.
Президент Германии выразил твердую убежденность в том, что Азербайджан, а также весь регион выиграют от разрешения региональных конфликтов.
"Как член Европейского Союза, мы хотим активно способствовать этому", - отметил он.
В.Алиев
Агросервис направит 624 тыс. манатов на покупку 10 автомобилей высокой проходимости
ANAMA направит 760 тыс. манатов на закупку автомобилей медицинской помощи
Морские ежи и рыба из Мурманска могут поставляться в Азербайджан
В Азербайджане выявлено 11 новых случаев COVID-19
В 2022г в РФ медицинскую помощь получили свыше 170 тыс. граждан Азербайджана
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей РФ с начала 2023г превысили 24 т
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Глава ЕК: нужны инновационные источники финансирования защиты климата
Еврокомиссия представит в июне стратегию экономической безопасности
Резников анонсировал встречу в формате «Рамштайн» на следующей неделе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС