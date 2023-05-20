Штайнмайер выразил поддержку Германии партнерству между Азербайджаном и ЕС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил поддержку своей страны партнерству между Азербайджаном и Европейским Союзом.

"Ваши визиты в Германию в феврале и марте этого года еще более укрепили тесные дружеские отношения между нашими странами. Германия также поддерживает партнерство между Азербайджаном и Европейским Союзом", - отмечается в послании Штайнмайера президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

В опубликованом на сайте азербайджанского лидера письме Штайнмайер подчеркнул, что Германия и впредь будет надежным партнером Азербайджана в усилиях по модернизации, укреплении демократии и верховенства закона.

Президент Германии выразил твердую убежденность в том, что Азербайджан, а также весь регион выиграют от разрешения региональных конфликтов.

"Как член Европейского Союза, мы хотим активно способствовать этому", - отметил он.

В.Алиев