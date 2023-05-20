В Ереване арестована гражданка Армении по обвинению в попытке похищения сына премьера

Суд в Ереване санкционировал в субботу арест сроком на месяц гражданки Армении Гаяне Акопян, обвиняемой в попытке похищения сына премьер-министра Ашота Пашиняна.
Арестованная является матерью погибшего в карабахской войне военнослужащего.
17 мая принадлежащая семье Пашиняна газета "Айкакан жаманак" сообщила о попытке похищения Ашота членами общественной организации "Зов сыновей" (создана родителями погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих).
Газета рассказала, что его пытались похитить рядом с домом. "Похитители заставили Ашота Пашиняна сесть в автомобиль, однако ему в какой-то момент удалось выпрыгнуть из машины, после чего сына премьера сбил автомобиль той же организации, следовавший сзади", - пишет издание.
Однако один из родителей погибших военнослужащих Гарик Галеян рассказал армянским СМИ свою версию событий. По его словам, Ашот сел в машину добровольно после того, как ему предложили съездить на военное кладбище, чтобы "посмотреть, что натворил его отец".
"Мы сказали, что не сделаем ему ничего. Он добровольно сел, мы поехали, с середины пути он выпрыгнул из машины", - сказал Галеян.
В полиции Армении "Интерфаксу" подтвердили, что от сына премьер-министра получено сообщение о попытке похищения.
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