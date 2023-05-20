Мирзиёев выразил поддержку усилиям Алиева по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил полную поддержку решительным усилиям Азербайджана по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе.

"Положение и авторитет Азербайджана на международной арене постоянно повышаются. В этой связи хотел бы еще раз заявить, что мы полностью поддерживаем Ваши справедливые и решительные усилия по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе", - отмечается в послании Мирзиёева президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

В опубликованом на сайте азербайджанского лидера письме президент Узбекистана подчеркнул, что в результате открытого и продуктивного диалога, обмена визитами на высшем и высоком уровнях стратегическое партнерство между двумя странами поднялось на совершенно новую ступень.

Мирзиёв также анонсировал свой визит в Баку в ближайшее время.

"Уверен, что наш визит в Азербайджан в ближайшем будущем станет началом нового исторического периода в наших многоплановых и долгосрочных связях, выведет наше сотрудничество на более высокий уровень в соответствии с нашими желаниями и имеющимися возможностями", - отметил он.

В.Алиев