В Азербайджане выявлено 11 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 727, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 10 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 272 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 376 человек (+9 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 79 человек.
За сутки медики провели 1144 тестов на коронавирус против 828 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 610 тыс. 914 тестов на COVID-19.
В.Алиев
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