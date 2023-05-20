В Азербайджане выявлено 11 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 727, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 10 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 272 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 376 человек (+9 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 79 человек.

За сутки медики провели 1144 тестов на коронавирус против 828 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 610 тыс. 914 тестов на COVID-19.

В.Алиев