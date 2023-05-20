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Регион 20.05.2023 18:04

Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу в очередной раз выразила отрицательное отношение к восстановлению прямого авиасообщения с РФ и объявила о бойкоте начавшей полеты в Россию авиакомпании Georgian Airways.

"Я объявляю бойкот авиакомпании Airzena (Georgian Airways)", - заявила Зурабишвили в субботу на брифинге и призвала граждан присодиниться к бойкоту.

По ее утверждению, авиакомпанию интересует только обогащение, и сейчас она "хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

"Я буду воздерживаться от использования борта до тех пор, пока он будет в руках этой авиакомпании", - сказала президент.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АВИАКОМПАНИЯ, БОЙКОТ


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